Politik Backstage: Blaues Auge für Türkis-Rot-Pink

Noch sind Stocker & Co. parteiintern vor allem damit beschäftigt, den „Sündenfall des Eingriffs in die Kalkulation und Preisgestaltung von Privatunternehmen zu rechtfertigen“, so ein prominenter ÖVP-Wirtschaftsbündler. Hauptbotschaft von Stocker & Co.: „Der Eingriff bleibt die Ausnahme. Wir haben damit das No-Go eines Preisdeckels bei Sprit, den die SPÖ massiv wollte, verhindert.“

Was derzeit aber in Unternehmerkreisen von ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer abwärts besonders nachdrücklich propagiert wird: Mit der Spritpreisbremse werde die neuerlich stark steigende Inflationsrate um zumindest 0,25 Prozentpunkte gekappt und die absehbare Preis-Lohn-Spirale entsprechend eingebremst.

Auch wenn Wirtschaftskammer-Spitzenleute offen auf Distanz zum staatlichen Eingriff bei den Spritpreisen gehen, ein Bremssignal für die Lohnverhandlungen kommt für sie gerade richtig. Dieser Tage startet im Rahmen der Frühjahresrunde der Kollektivvertragspoker für hunderttausende Arbeitnehmer in der Chemischen Industrie, der Elektro-, Papier und Textilindustrie, im Tourismus und einigen anderen kleineren Branchen.