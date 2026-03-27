Abo

Politik Backstage Podcast: Blaues Auge für Türkis-Rot-Pink

Subressort
Podcast
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild
 © APA/Florian Wieser

FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Dominik Nepp bei der Tank-Aktion.

©APA/Florian Wieser
  1. home
  2. Aktuell
  3. Podcast

Wie es zum unansehnlichen Zwitter aus Preiseingriffen und Steuernachlass beim Tanken kam, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in diesem Podcast.

von

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum die Billigsprit-Preisshow der FPÖ im Regierungsviertel für nachhaltige Diskussionen sorgt. Und was die Regierung für den Fall einer weiteren Preisexplosion noch im Köcher hat.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!