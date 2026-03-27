Politik Backstage Podcast: Blaues Auge für Türkis-Rot-Pink

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum die Billigsprit-Preisshow der FPÖ im Regierungsviertel für nachhaltige Diskussionen sorgt. Und was die Regierung für den Fall einer weiteren Preisexplosion noch im Köcher hat.