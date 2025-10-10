Politik Backstage: Alarmstimmung, ja bitte!

Teilnehmende Beobachter wissen von ersten Treffen zwischen Christian Stocker und Michael Ludwig zu berichten, der sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene nach wie vor als wichtigster Weichensteller in der SPÖ gesehen wird. Der Kanzler ist nach einer ersten Schnupperrunde mit dem Wiener Bürgermeister nun gerade dabei, auszuloten, was in den eigenen Reihen möglich ist. Die ersten Fäden bei der geplanten Entflechtung des Kompetenzdschungels laufen bei Stockers Kabinettschef Michael Buchner zusammen.

„Stocker geht das sehr ernsthaft an und ist fest entschlossen, im kommenden Jahr ein Ergebnis vorzulegen“, sagt ein ÖVP-Mann. „Er macht das wie bei seinen vielen Auslandsreisen vor und über den Sommer, um sich außenpolitisch zu profilieren: sehr dienstbeflissen, aber er glänzt nicht.“

Als breit sichtbares Zeichen der Trendumkehr soll bei einer Ministerratssitzung im Laufe des November demonstrativ keine einzige neue Regel, kein Gesetz und keine Verordnung beschlossen werden. Auf der Tagesordnung wird vielmehr ein ganzes Bündel an Regeln, Gesetzen und Verordnungen stehen, die abgeschafft werden. Vor allem Bezirkshauptleute aller Couleurs haben hier „viele wertvolle Tipps und Hinweise“ geliefert, so Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn. Eine Arbeitsgruppe von Bezirkshauptleuten ist gerade dabei, einen finalen Vorschlag für den geplanten Bürokratiestreichtag am Kabinettstisch zu erarbeiten.

Der Druck macht auch unerwartete Allianzen zwischen bisherigen Widersachern möglich. Der – ausgerechnet in der Zentrale des diplomatischen Dienstes verankerte – streitbare ehemalige Gastro-Unternehmer Schellhorn wurde ja bislang nicht müde, ein Aus der Pflichtmitgliedschaft für die Wirtschaftskammer zu fordern. Dieser Tage traf er mit deren amtierendem Präsidenten Harald Mahrer zusammen, um das Kriegsbeil zu begraben und Gemeinsamkeiten im Kampf gegen Bürokratismus jenseits des Kammerstaates zu suchen und zu finden. „Beide stehen unter Druck, Signale des Aufbruchs an die Wirtschaft zu liefern“, berichtet ein Regierungsinsider über den Verlauf des Treffens. „Sie haben sich entschieden, es sich nicht doppelt schwer zu machen, sondern zu kooperieren.“

Weniger freundliche Worte sind im Regierungsviertel dieser Tage über den einen oder anderen Landeshauptmann zu vernehmen: „Fast täglich baut wie zuletzt Lenzing ein Betrieb Hunderte Mitarbeiter ab. Pleiten und Betriebsstilllegungen wie zuletzt Unimarkt nehmen zu. Da müssten doch auch bei den Länderchefs längst alle Alarmglocken schrillen und die Reformbereitschaft anspringen.“

Erfahrene Taktiker im Regierungsviertel setzen auf die normative Kraft des Faktischen. Nachdem die unbedeckten Mehrausgaben vor allem in den Kommunen schon im Vorjahr den Staatshaushalt endgültig ins Kippen gebracht hatten, rechnen Regierungsinsider damit, dass die Überschuldung von Ländern und Gemeinden 2025 weiter explodiert: Statt mit zuletzt knapp fünf Milliarden Neuverschuldung wird für 2025 allein hier mit einem Sprung auf rund sieben Milliarden gerechnet.

Regierungsstrategen gewinnen solchen Horrorzahlen auch eine gute Seite ab: „Da werden wir aus den Ländern, die am Ende für besonders marode Gemeinden einspringen müssen, nicht mehr nur zu hören bekommen, was alles nicht geht. Sondern vielleicht, was gemeinsam doch geht, um aus diesem Milliarden-Schlamassel herauszukommen.“