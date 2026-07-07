Lord David Frost ist ein überaus freundlicher Mann mit sanfter Stimme, doch wenn es um jenes politische Ereignis geht, mit dem sein Name auf Ewigkeit verbunden sein wird, kennt er keine Gnade: den Brexit, den Austritt der Briten aus der Europäischen Union, per Referendum entschieden am 23. Juni 2016, also vor zehn Jahren. Das wurde bei der jüngsten Ausgabe des Insight Circle Vienna klar, bei der der britische Konservative sich den trend-Fragen und einem interessierten Publikum stellte.

Obwohl die Umfragen signalisieren, dass das seinerzeitige Votum heute exakt andersrum ausfallen würde – 52 Prozent sind aktuell für einen Wiedereintritt, 48 Prozent dagegen –, ist Frost überzeugt davon, dass die Sache mit einer clever gemachten Kampagne im Ernstfall noch einmal zu gewinnen wäre. „Wir haben sogar schon einen Slogan für diesen Fall: ‚Tell them again!‘“, sagt er.

Der große Aufschwung im Vereinigten Königreich als Folge einer Loslösung und Entfesselung von der Union ist hingegen unbestrittenermaßen ausgeblieben. Zu den wenigen Gewinnern des Brexits, merkte die „Financial Times“ kürzlich pointiert an, zählen Zollbeamte und niederländische Spediteure. Das Wachstum lag zuletzt bei 1,5 Prozent, unter dem Durchschnitt der EU-27.

Frost, der als Chefunterhändler des damaligen Premiers Boris Johnson als Visavis des EU-Konterparts Michel Barnier, des französischen Kurzzeitpremiers 2024, Berühmtheit erlangte, will sich aber lieber mit anderen schwächelnden EU-Riesen wie Deutschland oder Frankreich vergleichen. Sein Land habe sich jedenfalls nicht schwächer entwickelt als die früheren Zugpferde des Kontinents – allerdings auch nicht besser.

Neben lahmer Konjunktur jammern viele britische und Festland-Unternehmen auch über ein Mehr an Bürokratie als Folge des EU-Austritts. Hat also das Königreich doch nicht mehr Souveränität zurückbekommen, wie Boris Johnson mit seinem berühmten Slogan „Take Back Control“ in Aussicht stellte?

„Doch, definitiv“, hält Frost das Narrativ hoch. Dass in den ersten Jahren nach dem effektiven Austritt der Briten aus der Union am 31. Jänner 2020 die Einwanderung aus Drittstaaten explodierte, kann er jedoch nur mit Hinweis auf die laxe Politik nach seinem Ausscheiden als Brexit-Minister aus dem Kabinett Johnson mit Ende 2021 erklären.

Die Unzufriedenheit der Menschen wurzle in erster Linie in der allgemeinen Teuerung und der Wachstumsschwäche, die großteils internationale Gründe habe. Johnson hatte als großen Vorteil eines unabhängigeren Königreichs stets bezeichnet, schneller und einfacher Freihandelsverträge mit anderen Nationen schließen zu können – allen voran mit den USA. Doch die „Rule, Britannia!“-Vision scheiterte nicht zuletzt an Donald Trump, der Außenhandel lieber über Zölle steuert, die auch Verbündete hart treffen. Persönlich hatte Frost große Erwartungen an Trump, doch heute ist er eher ratlos, was eine Einschätzung des US-Präsidenten betrifft: „Offensichtlich ist der Trump-Stil anders als jeder andere. Das muss man einfach akzeptieren.“ Trump sei jedoch „nicht die Ursache für internationale Probleme. Er macht Probleme sichtbar, die bereits existierten.“