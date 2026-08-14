Politik Backstage: Blaue in Opferpose auf Umsturz-Kurs

Christian Stocker ist unter den ersten Eintreffenden. Der Kanzler ist brummig und strahlte schon einmal mehr Gelassenheit aus. Beate Meinl-Reisinger sind die Strapazen der letzten Tage und Stunden anzusehen, sie wirkt abgehetzt und blass. Andreas Babler scheint es zu genießen, im medialen Shitstorm der letzten Tage selten einmal eine Nebenrolle gespielt zu haben.

In der nahe gelegenen Schwarzenberg-Kaserne stand die Dreierkoalition bis 90 Minuten vor Beginn der Sommerministerratssitzung Spitz auf Knopf. Die Regierungsregisseure hatten diese Location schon Wochen davor gebucht, um nach einem halben Jahr Wehrdienst-Verhandlungen im Kreisverkehr-Modus mit der Ortswahl den Druck auf ein Ergebnis maximal zu erhöhen.

Verhandelt wurde noch am Eröffnungswochenende der Salzburger Festspiele direkt vor Ort. Bis Montag, halb drei Uhr, versuchten die türkis-roten Regierungskoordinatoren vergeblich, die Pinken ins Boot zu holen.

Die Neos bewegten sich nur millimeterweise auf einem Terrain, das parteiintern zu einem Minenfeld geworden war. Das pinke Urgestein und Vizeklubchef Nikolaus Scherak war wild entschlossen, aus der Partei auszutreten, sollte mit dem Wehrdienst auch der Zivildienst ohne Wenn und Aber verlängert werden. „Es drohte ein pinkes Knittelfeld“, berichten mehrere Verhandlungsteilnehmer.

Sprich: Die beiden größeren Regierungsparteien fürchteten, dass sich die Neos wie einst die FPÖ im Jahr 2002 in zwei Flügel spalten. Und Scherak samt weiteren Neos-Mandataren, die von Anfang an mit der Dreierkoalition haderten, in Daueropposition geht. Neuwahlen wären dann trotz der desaströsen Umfragelage über kurz oder lang unausweichlich.

Für 14 Uhr war der Sommerministerrat angesetzt, für 16 Uhr die Liveübertragung der Pressekonferenz der Regierungsspitzen. Erst neunzig Minuten davor einigten sich Stocker, Babler und Meinl-Reisinger per Handschlag auf einen Kompromiss, der nur aus der Binnenlogik verständlich ist.

Die SPÖ konnte Salzburg mit der Botschaft für die Genoss:innen verlassen, eine Verlängerung des Wehrdienstes auf zehn Monate verhindert zu haben. Die pinken Fundis können sich auf die Fahnen heften, dass Wehrdienst und Zivildienst mit neun Monaten gleichziehen. Die bis zuletzt von der Heeresministerin als unausweichlich propagierte Verlängerung des Wehrersatzdienstes soll fürs Erste freiwillig bleiben. Dazwischen blieb die ÖVP, deren Parteichef noch vor einem halben Jahr damit gedroht hat, Widerspenstige im eigenen Kabinett per Volksbefragung zu overrulen, und jetzt einen mehrfach verhatschten Kompromiss mit der Parole zu retten sucht: „Das ist das erste Mal, dass bei einer Veränderung des Wehrdienstes die Verteidigungsfähigkeit des Landes verbessert wird.“