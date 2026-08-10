Dürre: Milliardenschaden für Landwirtschaft

Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide, heißt es von der Hagelversicherung.

Wenn die hohen Temperaturen bis Ende August anhalten und die Niederschläge ausbleiben, dann werde sich „das Schadenausmaß klar erhöhen“, sagte der Hagelversicherung-Chef bei einer Pressekonferenz in Wien.