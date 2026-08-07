Landesholding Burgenland: Hana Dellemann wird Geschäftsführerin

Hana Dellemann wird am 1. Oktober 2026 kaufmännische Geschäftsführerin der Landesholding Burgenland und Vorsitzende der Geschäftsführung. Dies teilte die Holding am Freitag in einer Aussendung mit. Dellemann war zuletzt CEO & Country Manager der Hitachi Rail Austria GmbH, davor Generaldirektor-Stellvertreterin und Alleingeschäftsführerin für die österreichischen Zweigniederlassungen der Raaberbahn AG.

Dellemann soll mit ihrer „hohen Fachkompetenz den erfolgreichen Weg der Landesholding als Motor für Wirtschaft, Lebensqualität und Daseinsvorsorge im Burgenland sicherstellen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Aussendung. Die international erfahrene Managerin wird gemeinsam mit Geschäftsführer Gerald Goger die größte Unternehmensgruppe des Burgenlandes leiten.

Die Landesholding umfasst mehr als 80 Unternehmen mit 7.800 Mitarbeiter:innen in den Bereichen Tourismus, Immobilien, Kultur, Sport und Energie. Im Vorjahr wurde eine Bilanzsumme von knapp vier Milliarden Euro erwirtschaftet, der Außenumsatz wird mit 1,46 Milliarden Euro beziffert. Landeshauptmann Doskozil steht der Beteiligungsgesellschaft als Aufsichtsratsvorsitzender vor. Der Burgenländische Rechnungshof kritisiert, dass das Land Schulden in die Holding auslagere.

Dellemann war zuvor auch Geschäftsführerin bei Tochtergesellschaften der Österreichischen Post AG und in leitenden Positionen bei der ÖBB/RailCargo tätig. Als Mitglied des Aufsichtsrates der Landesholding Burgenland und der Verkehrsbetriebe Burgenland kenne sie das operative Geschäft der Gruppe. Ihr Aufsichtsratsmandat wird sie mit Funktionsantritt niederlegen, hieß es. „Mit Hana Dellemann gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die Restrukturierungen ebenso beherrscht, wie das Management von nachhaltigem Wachstum“, erklärte Doskozil.