Die Favoriten für den Öbag-Traumjob

Wie sich die Lage laut trend-Recherchen momentan präsentiert, kristallisieren sich drei Favoriten heraus. Einer davon ist Thomas Gangl, 54, ehemaliger Vorstand der Öbag-Beteiligung OMV und danach CEO der OMV-Tochter Borealis. Der gebürtige Oberösterreicher ist vor allem in der niederösterreichischen ÖVP, die sich vehement einzubringen versucht, gut vernetzt und wäre verfügbar. Allerdings soll sich sein Verhältnis zum Öbag-Aufsichtsratspräsidenten und Chef des Nominierungsausschusses Günther Ofner zuletzt etwas abgekühlt haben, weil Gangl im Rennen um den OMV-Chefsessel stark vom Betriebsrat gefördert wurde. Der Volkspartei noch deutlich enger verbunden ist der einstige Bundesobmann-Stellvertreter der Jungen ÖVP und Wiener Bezirksobmann Thomas Arnoldner. Er gehört seit vielen Jahren dem Vorstand der ebenfalls zum Öbag-Portfolio zählenden A1 Telekom Austria an. Seit Alejandro Plater dort als CEO fungiert, hat dessen nunmehriger Stellvertreter Arnoldner, 48, aber an Gewicht verloren. Ein durchaus möglicher Wechsel an die Spitze der Staatsholding würde ihn zweifellos reizen. Außerdem ist Arnoldner so wie Ofner und Hattmannsdorfer in einem Kartellverband, was seinen Chancen nicht unbedingt abträglich ist.

Mit Henrietta Egerth, 55, findet sich auch eine Frau unter den aussichtsreichsten Kandidaten. Die langjährige Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG hat Expertise auf dem Gebiet der öffentlichen Technologieförderung und ist durch frühere Tätigkeiten im Wirtschaftsministerium sowie in der Industriellenvereinigung ebenfalls in der Volkspartei verankert. Sie pflegt vor allem zu Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein enges Verhältnis. So sitzt sie auch im Aufsichtsrat der NÖ Kulturwirtschaft GmbH. Wie ihre zwei männlichen Mitbewerber verfügt Egerth außerdem über ein breites Kontaktnetz in Oberösterreich, dem Heimatbundesland von Hattmannsdorfer.

Gleiches gilt für zwei von dort stammende Topmanager, die von verschiedenen Seiten für den Topjob in der Öbag angesprochen wurden, jedoch abgewunken haben: zum einen Palfinger-Boss Andreas Klauser, für den die Option zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt. Denn er hat eine Vereinbarung mit Eigentümer Hubert Palfinger, noch wenigstens zwei Jahre bei dem erfolgreichen Kranhersteller zu bleiben. Und diese Zusage will er nicht brechen. Zum anderen Michael Strugl, der als Ex-Politiker in Oberösterreich ein logischer Kandidat wäre. Sein noch bis Ende 2028 laufender Vertrag als CEO des Verbund ließe sich mit der Öbag als Hauptaktionärin wohl leichter vorzeitig auflösen, aber Strugl will definitiv nicht. Dennoch wurde das Bemühen, ihn zu überreden, noch nicht ganz aufgegeben.