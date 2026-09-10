Das Milliardenproblem der Hagelversicherung

Der kommunikative Schnellschuss der Hagelversicherung könnte dennoch an der agrarischen Wirklichkeit vorbeigehen, da die wirtschaftlichen Auswirkungen der sehr regional und kulturspezifisch unterschiedlichen Ernteausfälle für die Landwirte derzeit noch gar nicht abgeschätzt werden können. Auch Agrarexperte und Wifo-Forscher Franz Sinabell rät zur Vorsicht: „Tatsächlich kann jetzt noch niemand den wirklichen Schaden beziffern, denn dieser hängt nicht nur an der Menge, sondern auch an den Marktpreisen.“ Bei Produktknappheit steigen oft die erzielbaren Erlöse und gleichen zumindest einen Teil der Mengenverlust wieder aus.

Mit den rund 400 Millionen Euro, die die Hagelversicherung nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen an die Bauern auszahlen muss, sind diese unter Umständen besser abgesichert, als erwartet. Der Betrag sei beachtlich, gibt Sinabell zu bedenken: „Damit kann man in der Landwirtschaft schon ziemlich viel bewegen.“ Zum Vergleich: Damit wird das größte Agrarförderprogramm Österreichs Öpul – rund 600 Millionen Euro für Umwelt- und Nachhaltigkeit – fast aufgedoppelt. Sein Vorschlag an die Politik: Zielgerichtete Agrarhilfen sollten eher über gestützte Kredite laufen.

Mit den Auszahlungen stößt die Hagelversicherung jedenfalls an ihre eigenen wirtschaftlichen Grenzen. Was 2003 bei Erfindung der Indexversicherung mit "normalem Dürrewetter" (Sinabell) noch kein Thema war, mutiert als sogenanntes "Kumulrisiko" (ein Schadensereignis, das viele Versicherungsnehmer gleichzeitig betrifft) im Klimawandel zum versicherungsmathematischen Problem. Die fälligen Auszahlungen sind laut Hagelversicherung heuer zwar durch Rückversicherungen abgedeckt. Doch für die kommenden Jahre könnte es heikel werden: Die rund 400 Millionen Euro übersteigen etwa die Prämieneinnahmen in Österreich bei weitem (2025: 297 Millionen Euro), sie egalisiert gar die sogenannte Verlustrücklage für Schadensfälle in der Bilanz(420 Millionen Euro), zwei wichtige versicherungstechnische Maßstäbe.

Letztlich wird heuer wohl auch die "Combined Ratio", eine Maßzahl für Profitabilität, nach zuletzt guten 66,5 Prozent in den Negativbereich über 100 rutschen, eine Prämienerhöhung scheint unausweichlich, die Hagelversicherung wollte sich dazu noch nicht äußern. Dass die Regierung in ihrem Hilfspaket einer Erhöhung des Bundeszuschusses von 55 auf 65 Prozent der Prämien einen prominenten Platz einräumt, obwohl man im Zuge des Sparpakets im Frühjahr noch eine Kürzung vorgesehen hatte, ist jedenfalls kein Zufall.