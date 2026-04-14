An welchen Fronten die Linzer Kontron kämpft

Sichtlich aufgewühlt betritt Hannes Niederhauser an diesem Vormittag Mitte März den Besprechungsraum. Er sei gut gelaunt nach Wien aufgebrochen, sagt er beim Händeschütteln, doch davon sei nun nichts mehr übrig. Kontron sei gerade von Shortsellern angegriffen worden – mit fatalen Folgen: Der Kurs stürzte ab. „Und wir dürfen nicht mal reagieren. Wir sind quasi wehrlos“, macht der CEO seinem Ärger Luft.

Es sei die dritte Haifisch-Attacke innerhalb weniger Jahre. Dass es den Linzer Technologiekonzern so häufig trifft, erklärt Niederhauser damit, dass sich Shortseller für Aktien interessierten, die viel gehandelt würden. Aber die Firmen dürften auch nicht zu mächtig sein. „Wenn sie einen Elon Musk angreifen, kommt da nichts raus“, sagt der Vorstandschef. Als das mal passiert sei, habe sich der Tech-Unternehmer den Spaß gemacht und den „Shorties“ kurze Hosen geschickt. So witzig ist den Linzern aber heute nicht zu mute. Das Management will Schadensbegrenzung betreiben und lässt prüfen, ob die Aktiengesellschaft kurzfristig ein großes Rückkaufprogramm starten kann.

Grünes Licht für die Maßnahme gab es bereits einige Tage später. Für bis zu 50 Millionen Euro kann Kontron eigene Aktien einsammeln. Kurspflege, von der alle Aktionäre profitieren – einschließlich Niederhauser selbst. Er hält rund fünf Prozent der Kontron-Anteilsscheine.