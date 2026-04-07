Wie Siemens Energy in Weiz zur Industriegröße aufsteigt

Solche Geschichten hört man sonst nur aus den USA oder Asien. Und wenn sie sich dann doch mal hier ereignen, wirkt die Verblüffung noch länger nach: Es sei wirklich ein Wunder gewesen, wie schnell alles gegangen sei, sagt Aleš Prešern, Geschäftsführer von Siemens Energy Österreich, einige Monate nach der Eröffnung des neuen Werks in der Steiermark.

In Weiz und in Linz fertigt die Tochter des deutschen Energietechnikkonzerns seit Jahrzehnten große und mittelgroße Leistungstransformatoren für Energieinfrastrukturprojekte. Als dann vor ein paar Jahren mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien das Stromnetzgeschäft zu boomen begann, suchte der deutsche Konzern nach Möglichkeiten, die Transformatorenfertigung weiter auszubauen. Von den rund 20 spezialisierten Standorten weltweit fiel die Wahl schließlich auf Wollsdorf bei Weiz, eine kleine Ortschaft in der Steiermark im Hochlohnland Österreich.

Und hier schaffte man es tatsächlich, ein 25.000 Quadratmeter großes Werk in nur 13 Monaten fertigzustellen. Das gilt als blitzschnell, auch im internationalen Vergleich. „Natürlich ist Österreich ein Hochlohnland. Zugleich ist hier aber der Pool von Fachkräften sehr stark, was für uns ein sehr wichtiger Faktor war“, sagt Prešern, der Anfang März den deutschen Botschafter Vito Cecere durch die neuen Hallen führte.