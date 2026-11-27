Der Vormonatswert wurde um 0,4 Punkte auf 96,5 Punkte nach unten revidiert. Belastet wurde der Indikator durch das verschlechterte Industrievertrauen. Auch in der Bauwirtschaft trübte sich die Stimmung ein. Im Dienstleistungssektor blieb der Indikator stabil. Etwas verbessert haben sich das Verbrauchervertrauen und die Stimmung im Einzelhandel. Beide Werte liegen allerdings auf einem niedrigen Niveau.