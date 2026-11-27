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Rheinmetall liefert weitere 66 Lynx-Panzer an Rumänien. Der Auftragswert liege bei rund 738 Mio. Euro, teilte die deutsche Rüstungsschmiede am Freitag mit. Die Lieferung sei Teil eines im Mai geschlossenen Rahmenvertrags mit dem NATO-Land, der insgesamt 298 Lynx-Panzer umfasse. Der erste Abruf von 232 Fahrzeugen erfolge bereits mit der Auftragserteilung. Die Auslieferung beginne 2028 und solle bis 2030 abgeschlossen sein.

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