Die Gesamtzahl der Stellenstreichungen steht demnach bisher nicht endgültig fest. Sie kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern.

"SAP überprüft kontinuierlich seine Organisationsstruktur, um sicherzustellen, dass sie auf die Unternehmensstrategie und die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist", zitiert Bloomberg aus einer der Nachrichtenagentur vorliegenden Stellungnahme. Ob ein Stellenabbau geplant sei, wollte der börsennotierte Konzern demnach nicht sagen. Von SAP gab es vorerst keine Stellungnahme.