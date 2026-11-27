"Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP weiter mit. Sicherheitsmaßnahmen würden kontinuierlich weiterentwickelt.

In einem Schreiben, das die Deutsche Presse-Agentur teils einsehen konnte, unterrichtete SAP vor einigen Tagen unternehmensintern über verdächtige Aktivitäten, die "innerhalb unserer Plattform für Entwicklerproduktivität und Softwarebereitstellung GitHub" festgestellt worden seien. In der Mitteilung werden Mitarbeitende unter anderem aufgefordert, zu überprüfen, ob sie Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und etwa Zugangsdaten ändern müssen.

SAP ist ein Softwarehersteller mit Sitz in Walldorf im deutschen Bundesland Baden-Württemberg und eines der größten Unternehmen Deutschlands. Es ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt, mit der Geschäftsprozesse etwa in den Bereichen Finanzen, Personal oder Vertrieb abgebildet werden können.