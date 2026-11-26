Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment, traut der deutschen Wirtschaft 2027 sogar ein Wachstum von 1,6 Prozent zu. "Der Staat gibt den Anschub. Nun kommt es auf die Unternehmen an." Ihre Investitionen müssten deutlich steigen. Erst dann gelinge der dauerhafte Aufschwung.

Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten nun rosiger sind, ist eine Trendwende am deutschen Arbeitsmarkt laut dem Münchner Ifo-Institut noch nicht in Sicht. Die Unternehmen waren zuletzt sogar wieder zurückhaltender bei der Einstellung von Personal. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im November auf 94,7 Punkte, nach 95,5 Punkten im Oktober. Damit ging der Indikator nach drei Anstiegen in Folge wieder zurück. "Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

Trotz der insgesamt weiter schwachen Kräftenachfrage zeigt sich laut der deutschen Bundesagentur für Arbeit in einigen Branchen ein zumindest leichtes Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr. Prozentual über dem Vorjahr rangieren vor allem die Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen Bereich, gefolgt von dem Verarbeitenden Gewerbe, Finanzen und Versicherungen sowie dem Baugewerbe. Den größten Rückgang verzeichnet der Sektor Information und Kommunikation, gefolgt von Pflege und Soziales, dem Gastgewerbe sowie dem Handel.