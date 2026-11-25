Bis November 2038 muss es die Hälfte sein. Die Genehmigung erlaube es dem Unternehmen, eine neue Technologie voranzutreiben, teilte die Behörde mit. Diese stärke die Führungsrolle der USA in Raumfahrt und KI. Zudem billigte die FCC weitere Kommunikationswege, um das optische Netzwerk von SpaceX abzusichern.

Rechenzentren bilden das Rückgrat der KI-Infrastruktur und benötigen enorme Mengen an Strom. SpaceX hatte bei der FCC argumentiert, die Satelliten könnten fast ununterbrochen Sonnenenergie nutzen. Sie arbeiteten daher sehr effizient, und Betrieb und Wartung seien günstig. Zudem werde die Umweltbelastung im Vergleich zu irdischen Anlagen deutlich reduziert. Ob SpaceX tatsächlich eine Million Satelliten ins All bringen wird, ist jedoch unklar.