Gold hat 2026 für viele Investoren im Vergleich zu anderen Anlageformen an Attraktivität verloren, weil die Zinsen für andere Anlageformen kräftig gestiegen sind. Das hat mit dem starken Anstieg der Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs zu tun, der Inflationssorgen schürte und Notenbanken veranlasste, die Zinsen im Kampf gegen die starke Inflation zu erhöhen. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren wurden zeitweise mit Renditen von mehr als fünf Prozent gehandelt. Da Gold keine Zinsen abwirft, haben viele Investoren ihr Geld lieber in Staatsanleihen angelegt.

Experten sprechen zwar vom stärksten Jahresrückgang beim Goldpreis seit 13 Jahren. Im längerfristigen Vergleich ist das Edelmetall aber immer noch wertvoll. Zum Vergleich: Bevor der Goldpreis, angetrieben von der Spekulation auf sinkende Zinsen, zu einem rasanten Höhenflug ansetzte, kostete eine Feinunze im Jahr 2022 weniger als 2.000 Dollar.

Für die weitere Entwicklung am Goldmarkt sind die künftigen Zinsentscheidungen der großen Notenbanken maßgeblich. Neben der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Investoren vorwiegend die Geldpolitik der US-Notenbank im Blick. Trotz einer vergleichsweise hohen Inflation hatte die Fed die Zinsen in den vergangenen Monaten kaum angehoben und seit Sommer stabil gehalten. Bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird an den Finanzmärkten aber fest mit einer Zinserhöhung gerechnet. Dies gilt am Goldmarkt bereits als eingepreist. Sollten die US-Notenbanker im Kampf gegen die hohe Inflation aber weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr in Aussicht stellen, würde dies die Nachfrage nach Gold weiter bremsen.