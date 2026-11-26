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Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat im Oktober weiter zugelegt. Die Institute reichten 4,5 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Im September hatte es ein Plus von revidiert 4,3 (ursprünglich 4,2) Prozent gegeben.

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