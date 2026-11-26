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Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat im Oktober weiter zugelegt. Die Institute reichten 4,5 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Im September hatte es ein Plus von revidiert 4,3 (ursprünglich 4,2) Prozent gegeben.
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Die Kreditvergabe an private Haushalte legte im Oktober um 3,1 Prozent zu, die für die Zinspolitik wichtige Geldmenge M3 stieg um 3,6 Prozent. Die Geldmenge M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Die Daten zu dieser Geldmenge dienen als Hinweise auf die Inflationsentwicklung.
FRANKFURT:MAIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/A3399 Arne Dedert