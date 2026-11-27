Die Inflation ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken, nachdem sie im September bei 5,0 Prozent gelegen hatte. Volkswirte wurden von der Stärke des Rückgangs der Teuerung überrascht. Die hatten im Schnitt eine Jahresrate von 4,7 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich fielen die spanischen Verbraucherpreise im November um 0,7 Prozent. Hier waren Analysten nur von einem Rückgang um 0,2 Prozent ausgegangen, nachdem die Preise im Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen waren.

Die Teuerung liegt weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt.