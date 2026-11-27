Damit ist die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone erstmals seit Juni wieder gesunken. Trotz des Rückgangs liegt die Inflationsrate deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, fielen die französischen Verbraucherpreise im November im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Hier hatten Analysten einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.