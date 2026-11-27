Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls weitere Zuwächse, wobei besonders Rohstoff- und Technologiewerte ihre Erholung fortsetzten. Etwas Rückenwind kam dabei aus Asien sowie von den positiven US-Indikationen.

In Wien sprangen die Aktien des Halbleiterzulieferers AT&S um 10,2 Prozent nach oben. Neben dem freundlichen Branchenumfeld sorgten Pflichtmitteilungen für Auftrieb, wonach eine einem Aufsichtsratsmitglied nahestehende Gesellschaft Aktien im Wert von mehreren Millionen Euro gekauft hatte.

Unter den schwer gewichteten Banken stiegen Erste Group und RBI um 2,2 respektive 4,4 Prozent und setzten damit ihre Stabilisierung fort.

BAWAG legten noch deutlicher um 4,8 Prozent zu. Sie hatten am Vortag gegen den Trend deutlich nachgegeben, nachdem bekannt geworden war, dass ein irisches Gericht die Übernahme der PTSB durch die BAWAG abgelehnt hat. Erste-Group-Analyst Thomas Unger sieht die Unsicherheit hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Transaktion auch weiterhin als Belastungsfaktor. Bis das Management einen weiteren Fahrplan vorlege, würde die Stimmung vorsichtig bleiben.

Ansonsten lag der Fokus auf Analystenstudien. Andritz stiegen um drei Prozent auf 79,80 Euro. Goldman hatte die Aktie mit einer Kaufempfehlung samt Kursziel von 95 Euro aufgenommen. Die US-Bank sieht Potenzial in margenstärkeren Wasserkraftprojekten, hieß es.