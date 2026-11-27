Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne in China mit neuen staatlichen Maßnahmen zur Stützung der Märkte. Dazu gehörten eine stärker stabilisierende Rolle staatseigener Fonds sowie Initiativen zur Lenkung langfristiger Anlagen in Aktien. Zudem sollten Unternehmen zu Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen motiviert werden.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg um rund zwei Prozent, der Shanghai Composite tendierte zuletzt sogar 3,7 Prozent höher. Damit konnte er das Minus im bisherigen Jahresverlauf auf neun Prozent reduzieren. Auch der Hang Seng weist seit Ende 2025 einen deutlichen Verlust aus.

Der volatile südkoreanische Kospi war mit deutlichen Gewinnen dabei. Der technologielastige Index gewann 4,3 Prozent, vermochte nach den Verlusten im Wochenverlauf aber nicht, das Niveau vom vergangenen Freitag zu erreichen.

Die südkoreanische Börse gehört im bisherigen Jahresverlauf zu den stärksten weltweit. Der Kospi zog seit Ende 2025 um gut 17 Prozent an. Im Sommer hatte der Index wegen des KI-Booms bei den Chipherstellern Samsung und SK Hynix aber zwischenzeitlich aber rund 120 Prozent zugelegt. Diese Gewinne sind in den vergangenen Monaten größtenteils verpufft.