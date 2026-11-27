Der vor dem Börsenstart noch mit zweieinhalb Prozent Plus erwartete Nasdaq-100 legte im frühen Handel nur um 0,6 Prozent auf 26.206 Punkte zu. Die Kursschwäche der Nvidia-Aktie von 1,8 Prozent dürfte ein wesentlicher Grund sein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut worden.

Zum Wochenstart war der Auswahlindex Nasdaq-100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das Tagesminus von zeitweise 4,7 Prozent verringerte sich so letztlich auf ein Minus von 0,6 Prozent.

In dieser Erholung sieht Marktexperte Ronald Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker Lynx eine Chance für die Optimisten am Markt. Allerdings sei dafür charttechnisch gesehen das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. "Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg", resümierte er.