Zu Mittag gewann der Euro-Stoxx-50 1,34 Prozent auf 6.095,18 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 0,86 Prozent fester bei 25.431,68 Zählern. Der Schweizer SMI zog mit 0,34 Prozent auf 14.868,43 Punkte nicht ganz so stark an, da defensive Werte weniger gefragt waren. Der britische FTSE-100 kletterte unterdessen dank festerer Bergbauaktien um 0,76 Prozent auf 10.690,08 Punkte.

Die Einzelsektoren schrieben die Vortagesentwicklung fort. Gefragt waren erneut Rohstoffaktien, die damit ihre Gegenbewegung nach dem Rückschlag der Vorwochen fortsetzten. Der zinssensible Rohstoffsektor war wegen der Zinssorgen am Markt unter Druck gekommen. Hinzu kam eine kräftige Erholung der Edelmetallnotierungen sowie des Kupferpreises.

Auch Technologiewerte waren gesucht. Sie profitierten von guten Vorgaben aus Asien, wo Halbleiterwerte gefragt waren. Entsprechend zogen Aktien von ASML um 5,3 Prozent an und STMicro um 4,3 Prozent.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen mit Pharma sowie Nahrungs- und Getränkeproduzenten zwei defensive Sektoren, die bereits am Vortag verloren hatten. Aktien von Sanofi kamen nach ihrem jüngsten Höhenflug etwas ins Schlingern. Santander hatte die Einstufung auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel auf 96 Euro reduziert. Der Wert fiel mit über zwei Prozent in den Bereich dieses Ziels.