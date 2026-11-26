Der Euro-Stoxx-50 gewann 2,04 Prozent auf 6.014,74 Punkte. In Frankfurt schloss der DAX um 2,08 Prozent fester bei 25.215,52 Zählern. Außerhalb der Eurozone stieg der FTSE-100 um 1,75 Prozent auf 10.609,30 Einheiten.

Gewinne verzeichneten Sektoren, die zuletzt unter Druck geraten waren. So legten Bankaktien und Rohstoffwerte deutlich zu. Der zinssensible Rohstoffsektor hatte in den vergangenen Wochen wegen der Zinssorgen am Markt erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Zuletzt gesuchte sichere Anlagen wie Anteile von Nahrungs- und Getränkeproduzenten verzeichneten im Schnitt die geringsten Gewinne. Unter ihnen verloren AB-InBev 1,7 Prozent.

Gefragt waren am Berichtstag auch Technologiewerte. Marktexperten hoben hier die gefallene Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen hervor. ASML gewannen 3,2 Prozent, STMicro zogen sogar um 4,5 Prozent an. Siemens Energy verbesserten sich um vier Prozent.

Papiere der Commerzbank büßten 2,6 Prozent ein. Die Anleger reagierten verschnupft auf einen etwaigen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Die Unicredit will bei den Frankfurtern so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Dann soll offenbar auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden.