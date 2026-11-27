Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls weitere Zuwächse, hier setzten insbesondere Rohstoff- und Technologiewerte ihre Erholung fort. Etwas Rückenwind kam von der fortgesetzten Erholung in Asien. Aus den USA gab es dagegen feiertagsbedingt keine Impulse. Auch mangels wichtiger Konjunkturdaten dürfte sich das Handelsgeschehen zunächst ruhig gestalten.

In Wien spiegelte sich die europäische Branchenentwicklung in Gewinnen von 3,1 bzw. 6,5 Prozent bei den Aktien der voest und der AT&S wider. Selbiges galt für die schwer gewichteten Banken. Erste Group und RBI stiegen um 1,5 respektive 2,8 Prozent und setzten damit ihre Stabilisierung fort.

Auch BAWAG legten um 2,4 Prozent zu. Sie hatten am Vortag gegen den Trend deutlich nachgegeben, nachdem bekannt geworden war, dass ein irisches Gericht die Übernahme der PTSB durch die BAWAG abgelehnt hat. Erste-Group-Analyst Thomas Unger sieht die Unsicherheit hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Transaktion auch weiterhin als Belastungsfaktor. Bis das Management einen weiteren Fahrplan vorlege, würde die Stimmung vorsichtig bleiben.

Ansonsten lag der Fokus auf Analystenstudien. Andritz stiegen um 3,1 Prozent auf 79,90 Euro. Die US-Bank Goldman hatte die Aktie mit einer Kaufempfehlung samt Kursziel von 95 Euro aufgenommen.