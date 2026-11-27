Obwohl wegen "Thanksgiving" aus den USA kaum Impulse kamen, zeigten die asiatischen Börsen eine kräftige Erholung. Besonders stark liefen chinesische Aktien. Die Marktstrategen verwiesen darauf, dass der chinesische Staatsrat neue Unterstützung für den Markt signalisiert habe.

Bester Sektor waren die Rohstoffwerte, die einer deutlichen Erholung des Kupferpreises folgten. Fresnillo und Antofagasta gewannen in London bis zu 5,8 Prozent, in Warschau zogen KGHM 6,6 Prozent hoch.

Dahinter folgten die Technologiewerte. Der Stoxx Europe 600 Technology baute seine Erholung vom jüngsten Tief seit April um 2,7 Prozent aus. Im Eurozonen-Leitindex standen Werte wie ASML, Siemens Energy mit Gewinnen um die fünf Prozent weit oben. Prosus gewann dank Rückenwind aus China 4,4 Prozent.

Gesucht waren mit Banken sowie Industriegütern aber auch weitere zyklische Branchen. Unter letzteren zogen Rheinmetall um sechs Prozent an. Die Düsseldorfer haben im Rahmen des Kapitalmarkttags erwartungsgemäß ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine gestellt. Die neuen Ziele entsprechen etwa dem Marktkonsens.