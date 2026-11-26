Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls deutlich erholt. Am Mittwochabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die weitere Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Dabei konnten nur SBO von ihrem Zahlenwerk profitieren, die Aktien der übrigen genannten Unternehmen blieben entgegen dem positiven Markttrend wenig bewegt oder gaben sogar nach.

SBO sieht trotz eines massiven Gewinneinbruchs in den ersten neun Monaten die Wende geschafft. Für das kommende Geschäftsjahr 2027 rechnet Vorstandschef Klaus Mader mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum. Analysten lobten besonders die wachsende Dynamik beim Auftragseingang. Dies könnte für die kommenden Quartale auf eine stärkere Erholung als bisher erwartet hindeuten, schrieb Vladimira Urbankova von der Erste Group. Die Papiere des Ölfeldausrüsters erholten sich um 8,4 Prozent und waren damit Spitzenwert im prime market.