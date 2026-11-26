Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls deutlich erholt. Am Mittwochabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, verlief die Sitzung auch hierzulande impulsärmer als zuletzt. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Inzwischen stieß die BAWAG mit ihren Übernahmeambitionen in Irland auf juristischen Widerstand.

Der irische High Court lehnte die 1,6 Mrd. Euro schwere Übernahme der Permanent TSB (PTSB) durch das heimische Institut ab. Grund dafür sei laut Reuters, dass die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten. Die BAWAG-Aktie drehte daraufhin nach einem zwischenzeitlichen Plus von rund zwei Prozent deutlich ins Minus und schloss 5,7 Prozent leichter. Damit notiert sie so tief wie seit Mai nicht mehr. In einer Pflichtmitteilung erklärte die BAWAG, man prüfe die Entscheidung und werde sich in naher Zukunft näher dazu äußern.