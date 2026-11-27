Etwas mehr als eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq-100 um 2,5 Prozent höher auf 26.685 Punkte. Zum Wochenstart war der Technologie-Auswahlindex dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das Tagesminus von zeitweise 4,7 Prozent verringerte sich so letztlich auf ein Minus von 0,6 Prozent.

"Das ist eine große Chance, das Ruder herumzureißen. Aber bisher eben nicht mehr als das", schrieb Marktexperte Ronald Gehrt dazu in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker Lynx. "Die Bullen haben jetzt eine Chance bekommen. Ob sie sie aber auch nutzen können, muss sich erst herausstellen." Ihm zufolge ist dafür - charttechnisch gesehen - das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. "Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg", resümierte er.

Der Dow Jones dürfte am Freitag laut dem Broker IG mit plus 1,5 Prozent auf 50.910 Punkte starten und damit seinen moderaten Gewinn vom Mittwoch ausbauen.