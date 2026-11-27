Auch im europäischen Umfeld ging es weiter bergauf, vor allem Rohstoff-, Bank- und Technologiewerte setzten ihre Erholung fort. An den New Yorker Börsen legten die Indizes im feiertagsbedingt verkürzten Handel ebenso zu. Von einer Trendwende wollten Marktbeobachter aber noch nicht sprechen, dafür seien die jüngsten Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Trades noch zu präsent.

Ähnlich fällt das Fazit zum ATX aus, der die 200-Tage-Linie bei gut 6.240 Punkten nicht nachhaltig zurückerobern konnte. Die Linie fungiere nun als wichtiger Widerstand, schrieb Christoph Schultes von der Erste Group. Der Leitindex befinde sich weiterhin im seit Anfang Oktober bestehenden Abwärtstrend, eine Rückkehr über den langfristigen Trendindikator wäre ein positives Zeichen.

In Wien sprangen am Freitag die Aktien des Halbleiterzulieferers AT&S um 10,2 Prozent nach oben. Für etwas Zuversicht sorgten neben dem freundlichen Branchenumfeld Pflichtmitteilungen, wonach mit der Stiftung Dörflinger einer der Kernaktionäre Aktien im Wert von mehreren Millionen Euro gekauft hatte.

Unter den schwer gewichteten Banken stiegen Erste Group und RBI um 1,4 respektive 3,9 Prozent und setzten damit ihre Stabilisierung fort.

BAWAG legten noch deutlicher um 4,4 Prozent zu. Sie hatten am Vortag gegen den Trend deutlich nachgegeben, nachdem bekannt geworden war, dass ein irisches Gericht die Übernahme der PTSB durch die BAWAG abgelehnt hat. Erste-Group-Analyst Thomas Unger sieht die Unsicherheit hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts der Transaktion auch weiterhin als Belastungsfaktor. Bis das Management einen weiteren Fahrplan vorlege, würde die Stimmung vorsichtig bleiben.