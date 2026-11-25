Die Preise seien insgesamt moderat gestiegen. Unternehmen berichteten von anhaltendem Kostendruck durch Energie, Transport, Gesundheitsversorgung, Versicherungen und Zölle. Wegen des Wettbewerbsdrucks und der Preissensibilität der Kunden könnten die Firmen die höheren Kosten jedoch nicht vollständig weitergeben.

Der Bericht erscheint zwei Wochen vor der Zinssitzung der Fed am 8. und 9. Dezember. Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter ihn um mindestens einen Viertelprozentpunkt anheben. Die Notenbanker zeigen sich zunehmend besorgt über die Teuerung, die seit mehr als fünf Jahren über dem Zielwert von zwei Prozent liegt und sich zuletzt beschleunigt hat.