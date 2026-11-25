Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, habe während der Affäre zwar Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt, es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Weitergabe wichtiger Informationen. Neue Erkenntnisse könnten diese Einschätzung aber noch ändern.

Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte sein Amt am 12. November aufgeben müssen, nachdem außereheliche Beziehungen zu Alice Huang sowie mindestens zwei Nvidia-Mitarbeiterinnen bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Chips des US-Konzerns illegal in die Volksrepublik zu schleusen.