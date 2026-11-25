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Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, habe während der Affäre zwar Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt, es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Weitergabe wichtiger Informationen. Neue Erkenntnisse könnten diese Einschätzung aber noch ändern.
Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte sein Amt am 12. November aufgeben müssen, nachdem außereheliche Beziehungen zu Alice Huang sowie mindestens zwei Nvidia-Mitarbeiterinnen bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Chips des US-Konzerns illegal in die Volksrepublik zu schleusen.
US-Präsident Donald Trump hatte Anfang der Woche den Weg für eine Wiedereinsetzung von Huang bei Nvidia freigemacht und dem Halbleiterkonzern versichert, dass von dem Konzernchef keine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe. Vertreter der CIA, des FBI, des Amtes des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste und der National Security Agency informierten laut "WSJ" Mitarbeiter der Geheimdienstausschüsse des US-Kongresses sowie führende Politiker beider Kammern.
Der Fall hatte vom Silicon Valley über Washington bis nach Taipeh hohe Wellen geschlagen. Huang hatte Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum dominierenden Anbieter von Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) aufgebaut. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Produktentwicklung, den Beziehungen zu Großkunden und den Kontakten zur US-Regierung.
Nvidia und die US-Behörden reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.
TAIPEI - TAIWAN: FOTO: APA/APA/AFP/I-HWA CHENG