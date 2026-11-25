Eine mögliche Herabstufung dürfte sich auf eine Stufe beschränken, teilte die Agentur mit. Voraussetzung sei, dass weder Ermittlungen noch neue Enthüllungen den Ruf oder die Geschäftsaussichten des Unternehmens schädigten. Die Nvidia-Aktie gab um mehr als sieben Prozent nach. Damit steuerte der Konzern auf einen Verlust an Börsenwert von über 250 Milliarden Dollar zu.

Auslöser für den Schritt der Bonitätswächter sind die jüngsten Turbulenzen an der Konzernspitze. Das Ausscheiden und die anschließende Rückkehr von Vorstandschef Jensen Huang hätten die Bedenken nicht ausgeräumt, erklärte S&P. Diese beträfen die Frage, wie wirksam der Verwaltungsrat die Einhaltung des Verhaltenskodex für die Unternehmensführung überwache. Der Vorfall habe Schwachstellen in der Führungs- und Aufsichtsstruktur von Nvidia offengelegt. Dies betreffe insbesondere den Aufbau, die Zusammensetzung und die Wirksamkeit des Kontrollgremiums.