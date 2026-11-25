Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet.

Die Aufträge für zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge stiegen um 1,2 Prozent. Hier hatten Experten einen schwächeren Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet.