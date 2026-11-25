Die Konsumausgaben legten hingegen etwas schwächer als erwartet zu. Hier meldete das Ministerium für Oktober einen Anstieg um 0,3 Prozent. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben um revidiert 0,6 Prozent zugelegt.

Der Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, stieg im Oktober auf 3,8 Prozent und damit, wie Analysten zuvor erwartet hatten. Im Vormonat lag die Jahresrate bei revidiert 3,7 Prozent (zuvor 3,6 Prozent). Im Monatsvergleich stiegen die Preise ebenfalls wie erwartet um 0,3 Prozent.