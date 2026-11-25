Der Wert der Vorwoche wurde um 1.000 auf 202.000 nach unten revidiert. Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigt sich seit Monaten vergleichsweise robust. Die Zahl der Hilfsanträge ist im historischen Vergleich niedrig.

In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch Vollbeschäftigung zum Mandat der Fed. Zuletzt hatte die Notenbank Ende Oktober die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. Bei der Sitzung im Dezember wird an den Finanzmärkten wegen der hohen Inflation fest mit einer Leitzinserhöhung gerechnet.