Die starke Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist gestern aber wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten. Die Blicke der Akteure richten sich nach Einschätzung der Experten abseits der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA bevor dort das lange "Shopping" Wochenende (Black Friday) eingeleitet wird.

Weiterhin unter Verkaufsdruck steht europaweit der Technologiesektor. In Wien konnte sich die AT&S-Aktie gegen den Trend stemmen und erholte sich leicht um zwei Prozent. Am Vortag waren die Titel des Leiterplattenherstellers noch um mehr als zwölf Prozent abgetaucht.