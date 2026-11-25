"Ansonsten halten sich die Anleger vor der geballten Ladung an US-Konjunkturdaten am Nachmittag mit größeren Engagements zurück", fügte Lipkow hinzu. Zu Mittag trat der Euro-Stoxx-50 auf der Stelle. In Frankfurt legte der DAX knappe 0,06 Prozent auf 25.029 Punkte zu. Etwas besser sah es außerhalb des Euroraums aus. Der Schweizer SMI gewann 0,85 Prozent auf 14.858,73 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,48 Prozent auf 10.517,41 Punkte anzog.

Technologiewerte knüpften an die Vortagesschwäche an, wobei der Halbleitersektor unter den Vorgaben aus Asien und den USA litt. Das Schwergewicht ASML sank dabei um 2,2 Prozent. Ausnahme im Technologiesektor war mit den Aktien von ams-Osram ein kleinerer Wert. Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter ließen den Wert um 15,8 Prozent nach oben schnellen. Die Experten der Bank Vontobel werteten die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne ams-Osram nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns.