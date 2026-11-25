Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren lieber den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb etwa Anlagespezialist Neil Fisher vom britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place. Dazu passt auch die Stärke des US-Dollar, der weltweiten Leitwährung, im Vergleich zum Euro und anderen Währungen. Durchwachsen ausgefallene Konjunkturdaten sorgten ebenfalls für Unsicherheit.

Vor dem Thanksgiving-Feiertag am morgigen Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sackte der Nasdaq Composite um 3,8 Prozent ab auf 22.837 Punkte. Allerdings hielt er sich nun über dem Freitagstief, was zumindest ein wenig Hoffnung machen könnte.