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Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren lieber den als "sicherer Hafen" geltenden Staatsanleihen zu, schrieb etwa Anlagespezialist Neil Fisher vom britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James's Place. Dazu passt auch die Stärke des US-Dollar, der weltweiten Leitwährung, im Vergleich zum Euro und anderen Währungen. Durchwachsen ausgefallene Konjunkturdaten sorgten ebenfalls für Unsicherheit.
Vor dem Thanksgiving-Feiertag am morgigen Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sackte der Nasdaq Composite um 3,8 Prozent ab auf 22.837 Punkte. Allerdings hielt er sich nun über dem Freitagstief, was zumindest ein wenig Hoffnung machen könnte.
Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 1,3 Prozent auf 49.390 Punkte nach. Der breite S&P-500 verlor zugleich 2,1 Prozent auf 7.052 Zähler. Im Gegenzug legten die Notierungen für amerikanische Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg zu.
Die Kurse dürften bis Mitte kommenden Jahres unter Druck bleiben, erwartet Dong Chen, der die Kapitalanlage bei der Schweizer Bank J. Safra Sarasin verantwortet. Denn mindestens bis dahin erwartet er Gegenwind von der Geldpolitik.
Großen Einfluss auf die anhaltende Nasdaq-Schwäche hat das Schwergewicht Nvidia. Für die Aktien des KI-Chipriesen gab es nach dem Kurssprung vom Montag und dem anschließenden Rückschlag einen weiteren Verlust von 8,5 Prozent auf 142,05 Dollar. Sie waren am Freitag mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 abgesackt. In ihrem Sog verzeichneten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk, Intel und Micron deutliche Abschläge.
Um weitere acht Prozent bergab auf 75,23 Dollar ging es für die Aktien von Anthropic. Damit fielen sie weiter hinter die 83 Dollar zurück, zu denen die KI-Plattform am Donnerstag an die Börse gegangen war.
In diesem Umfeld halfen dem Technologiekonzern Dell weder eine Prognoseanhebung für das laufende Geschäftsjahr noch starke Quartalszahlen: Die Titel verloren weitere 6,6 Prozent. Seit Jahresbeginn stand zuletzt immer noch ein Plus von 122 Prozent zu Buche.
Deere & Co verbuchten ein Kursminus von 0,6 Prozent. Der Landmaschinenhersteller blieb mit seinem Quartalsgewinn etwas unter der Konsensprognose und äußerte sich zum neuen Geschäftsjahr nicht so optimistisch, wie von den meisten Analysten erhofft, die auf eine Trendwende gesetzt hatten.