Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq 100 3,1 Prozent tiefer bei 25.408 Punkten. Am Montag war er dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang nach oben gesprungen, tags darauf aber schon wieder deutlich zurückgefallen. Nun rückt der Tiefstand seit Mai vom Freitag bei 24.910 Punkten wieder zunehmend in Sichtweite.

Dem anhaltenden Kursdruck dürfte sich am Mittwoch auch der Dow Jones Industrial nicht mehr entziehen können: IG erwartet den von traditionellen Branchen dominierten Leitindex nach zwei Erholungstagen 1,3 Prozent im Minus bei 49.366 Punkten. Im Gegenzug legten die Notierungen für amerikanische Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg zu.