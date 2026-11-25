An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte ebenfalls eine negative Tendenz zu sehen, die Abschläge fielen aber vergleichsweise moderat aus. Auch an der Wall Street sollte der jüngste Abwärtssog laut vorbörslichen Indikatoren weitergehen.

Die starke Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist bereits gestern wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten. Die Blicke der Akteure richten sich nach Einschätzung der Experten abseits der Volatilitäten im Tech-Sektor heute vor allem auf die Fülle von Datenveröffentlichungen in den USA bevor dort das lange "Shopping" Wochenende (Black Friday) eingeleitet wird.