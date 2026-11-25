Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Sorgen im Sektor der Künstlichen Intelligenz, die durch die Vorgänge bei Nvidia nur kurzzeitig überlagert worden seien. "Was wir nun sehen - dass Kursstärke rigoros verkauft wird, einige Chipaktien in Asien sogar unter ihr Niveau vor der Rally fallen - ist ein Warnzeichen", betonte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank.

Die stärksten Verluste verzeichneten entsprechend die von Halbleiterwerten dominierten Börsen Südkoreas und Taiwans. Der südkoreanische Kospi sank um 6,2 Prozent, in Taiwan ging es um fast fünf Prozent nach unten. Der technologielastigere japanische Nikkei 225 gab um 2,78 Prozent auf 57.011,62 Punkte ebenfalls deutlich nach.