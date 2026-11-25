Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq-100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26.046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten. Der breiter gefasste Nasdaq Composite verlor 0,62 Prozent auf 23.585,803 Punkte.

Dem Wall-Street-Index Dow Jones gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als 2 Prozent der Dreh ins Plus. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten. Der breite S&P-500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,25 Prozent und damit auf 7.182,78 Zähler.