Auf der Stimmung und den Kursen lastete erneut die Flucht von Anlegern aus KI-Aktien. In den USA büßten Trendsetter-Aktien wie Nvidia, Micron, Broadcom und AMD am Dienstag weiter ein. Der technologielastige US-Aktienindex Nasdaq-100 hielt gegen Börsenschluss in Europa bei einem satten Minus von über 4 Prozent. Erschwerend hinzu kam die Ankündigung neuer Importzölle auf Einfuhren aus der EU durch die US-Regierung.

Auch an Europas Börsen standen Aktien von KI-Firmen unter Verkaufsdruck. So waren die Titel der Halbleiterkonzerne Infineon und ASML mit Verlusten von jeweils um die 6 Prozent die Tagesverlierer im Euro-Stoxx-50. Die Aktien des ebenfalls als Profiteur des KI-Booms geltenden Energietechnikkonzerns Siemens Energy büßten 4,6 Prozent ein.