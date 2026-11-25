von
Auf der Stimmung und den Kursen lastete erneut die Flucht von Anlegern aus KI-Aktien. In den USA büßten Trendsetter-Aktien wie Nvidia, Micron, Broadcom und AMD am Dienstag weiter ein. Der technologielastige US-Aktienindex Nasdaq-100 hielt gegen Börsenschluss in Europa bei einem satten Minus von über 4 Prozent. Erschwerend hinzu kam die Ankündigung neuer Importzölle auf Einfuhren aus der EU durch die US-Regierung.
Auch an Europas Börsen standen Aktien von KI-Firmen unter Verkaufsdruck. So waren die Titel der Halbleiterkonzerne Infineon und ASML mit Verlusten von jeweils um die 6 Prozent die Tagesverlierer im Euro-Stoxx-50. Die Aktien des ebenfalls als Profiteur des KI-Booms geltenden Energietechnikkonzerns Siemens Energy büßten 4,6 Prozent ein.
Ausnahme im Technologiesektor war mit den Aktien von ams-Osram ein kleinerer Wert. Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter ließen den Wert um 6,86 Prozent nach oben schnellen. Die Experten der Bank Vontobel werteten die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne ams-Osram nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns.
Autowerte setzten zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Hier dürften Anleger die niedrigen Kurse als Einstiegsgelegenheit genutzt haben. VW und BMW besetzten die DAX-Spitze mit Gewinnen von 4,6 bzw. 3,7 Prozent.
Stark gesucht waren auch die Aktien des Pharmakonzerns Sanofi und legten um 4,9 Prozent zu. Die kanadische Bank RBC hatte das Kursziel von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die am Vortag angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, hieß es. Das Analysehaus Jefferies erhöhte das Kursziel für Sanofi unterdessen von 100 auf 120 Euro.
LA DÉFENSE - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON