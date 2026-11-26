Die erste Gegenbewegung zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - hatte sich jedoch als Strohfeuer erwiesen, dem neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht. Anleger hatten mit Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms, steigenden Finanzierungskosten und erneuten Zollrisiken zu kämpfen, so die Experten der Commerzbank. Plötzlich seien jedoch Schnäppchenkäufer aufgetaucht.

Letztlich maskierten moderate Kursveränderungen in den US-Indizes die großen Schwünge im Tagesverlauf. Denn der Nasdaq Composite hatte fast fünf Prozent verloren, bevor er den Abschlag letztlich auf 0,6 Prozent reduzierte.

Oben am Branchenindex standen zuletzt schwache Sektoren wie Rohstoffwerte, Banken und Industriegüter. Unter den Technologietiteln zeigten sich insbesondere jene der Halbleiterbranche erholt. Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank sieht in der Erholung der KI-Werte ein gutes Zeichen, denn Anleger kehrten dem "KI-Trade" offenbar noch nicht ganz den Rücken zu. Anders als am Montag, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia den Markt nur kurz hochspringen ließ, kauften Anleger jetzt offenbar wegen günstiger Preise. "Die Märkte sind kurzfristig stark technisch getrieben, während sie an der Möglichkeit einer Bodenbildung arbeiten", so Stanzl.