"Die Erholung zeigt eine steigende Risikobereitschaft, aber noch kein zurückgekehrtes Anlegervertrauen", so Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. "Vorerst wirkt die Bewegung wie eine technische Gegenreaktion auf den Ausverkauf." Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müssten Anleger wieder stärker an die Gewinne und Renditen der KI-Investitionen glauben.

Zu Mittag gewann der Euro-Stoxx-50 1,9 Prozent auf 6.006,22 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX um 1,85 Prozent fester bei 25.158,65 Zählern. Der Schweizer SMI zog mit 0,91 Prozent auf 14.799,02 Punkte nicht ganz so stark an, während der britische FTSE 100 um 1,51 Prozent auf 10.548,01 Punkte kletterte.

Gewinne verzeichneten Sektoren, die zuletzt unter Druck geraten waren. So legten Bankaktien und Rohstoffwerte deutlich zu. Der zinssensible Rohstoffsektor hatte in den vergangenen Wochen wegen der Zinssorgen am Markt erhebliche Verluste hinnehmen müssen.

Auch Technologiewerte waren gefragt. Sie reagierten damit ebenfalls auf die Vorgaben aus den USA. "Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist in dieser Woche auf 4,86 Prozent gefallen", so Wienke. "Sinkende Renditen sind grundsätzlich positiv für die KI-Story, weil sie den Gegenwartswert künftiger Gewinne erhöhen und die Finanzierung des Infrastrukturaufbaus verbilligen." Dies wirkte sich auch auf den europäischen Halbleitersektor günstig aus. ASML gewannen 2,7 Prozent, STMicro zogen sogar um 4,4 Prozent an. Siemens Energy verbesserten sich um 4,3 Prozent.