Der Nasdaq-100 beendete den verkürzten Handel mit plus 2,61 Prozent auf 26.726,39 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Angesichts neuer, eher negativer Schlagzeilen zu Nvidia war der Auswahlindex zunächst mit verhaltenen Gewinnen gestartet. Der breiter gefasste Tech-Index Nasdaq Composite gewann 2,31 Prozent auf 24.129,50 Punkte.

Die Nvidia-Aktie, die sehr schwach startete, legte letztlich ebenfalls zu. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut worden.

Der Dow Jones gewann am Freitag 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte, was auf Wochensicht ein Erholungsplus von 5,5 Prozent bedeutet. Für den Nasdaq 100 steht ein Wochenplus von 6,8 Prozent zu Buche. Der breite S&P-500 stieg am Freitag um 1,60 Prozent auf 7.297,49 Zähler.

Zum Wochenstart war der Nasdaq-100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt aber, als knapp über dem am vergangenen Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das zeitweise fast 5-prozentige Tagesminus hatte sich so auf gerade einmal etwas mehr als ein halbes Prozent verringert.