Bereits im Frühhandel lieferten die guten Vorgaben der asiatischen Börsen den europäischen Aktienmärkten Rückenwind. Am Nachmittag kam dazu noch eine starke Handelseröffnung der US-Börsen. Von einer Trendwende wollten Marktbeobachter aber noch nicht sprechen, dafür seien die jüngsten Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Trades noch zu präsent.

Gut gesucht waren in Europa zum Wochenschluss Rohstoff-, Bank- und Technologieaktien. Im Technologiebereich waren vor allem Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) gefragt. So stiegen die Aktien der Halbleiterkonzerne Infineon und ASML um 2,7 bzw. 2,6 Prozent.

Größere Gewinne verbuchten auch Bankaktien. Aktien der Banco Santander lagen mit einem Plus von 4,4 Prozent ganz oben im Euro-Stoxx-50. UniCredit-Aktien stiegen um 4,3 Prozent.

Gesucht waren auch einige Rüstungswerte. So waren die Aktien des Rüstungsriesen Rheinmetall die DAX-Spitzenreiter mit einem Plus von 3,3 Prozent. Die Düsseldorfer stellten bei ihrem Kapitalmarkttag ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen erwartungsgemäß auf solidere Beine. Die neuen mittelfristigen Ziele entsprechen etwa dem Marktkonsens. Im Kielwasser von Rheinmetall verteuerten sich die Aktien des Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt und des Panzergetriebeherstellers Renk im MDAX um 4,8 Prozent beziehungsweise um 3,3 Prozent.